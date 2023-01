Breda, Hostalric i Riells i Viabrea a punt per la Crematorrons

Les festes de Nadal d'acaben i és hora de cremar els excessos que s'han acumulat durant aquestes darreres setmanes. És per això, que municipis com Breda, Hostalric i Riells i Viabrea han programat les populars propostes esportives Crematorrons.



A Breda, el proper diumenge 8 de gener l'organitza la Penya Barcelonista. La cursa proposa dos recorreguts, de 12 quilòmetres de distància i 300 metres de desnivell i 22 quilòmetres de distància i 900 metres de desnivell respectivament. Les inscripcions es faran el mateix dia de la cursa a partir de les 7 del matí al local de la Penya Barcelonista. La cursa sortirà des del mateix punt a 2/4 de 9 del matí.

Els participants seran obsequiats amb un esmorzar de pa i botifarra i beguda. Enguany l’organització no facilitarà gots, pel que les persones que participin han de portar els seus propis gots o cantimplores, que l'organització sí omplirà. El preu de la inscripció serà de 8 euros. Els menors d'11 anys tindran la inscripció gratuïta i hauran d’anar acompanyats d’un adult.

També al finalitzar hi haurà sorteig adult: de dos checks per al centre termolúdic Magma i sorteig infantil amb dos checks per al Decathlon. El preu de la inscripció és de 3 euros amb data límit fins l'11 de gener. Tota la recaptació anirà a la Marató de TV3.