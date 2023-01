L'Ajuntament de Sant Celoni licita la col·locació de càmeres de seguretat al municipi

L'ha començat la licitació de diversos paquets de. així ho ha ha comunicat l'alcalde, a través d'un vídeo. La decisió es va prendre el passat 29 de desembre en el decurs de la darrera junta de govern de l'any que s'ha deixat enrere.Un dels paquets licitats fan referència a càmeresa les entrades del municipi. Es tracta de matrícules que formen part d'una base de dades de la policia, potencialment detectades i que quan passen per algun d'aquests punts amb càmera salta l'alarma.Altres càmeres també llegiran matrícules de vehicles però, en aquest cas, serà per endreçar la part de, regular-ne l'ús i detectar certes actituds incíviques, segons ha indicat Garcia. Un tercer paquet serà unai s'instal·laran quatre càmeres de videovigilància en quatre espais estratègics on s'ha detectat actes incívics.