Especial d'escacs el 4 de gener a la biblioteca l'Escorxador de Sant Celoni

Aquest proper dimecres 4 de gener a laes farà un especial d'durant tota la tarda, per a infants, joves i adults, de tots els nivells. Encara que no s'en sàpiga jugar s'hi podrà participar igualment ja que s'ensenyaran els moviments bàsics per poder-ne gaudir.Aquesta activitat complementa les que aquest dilluns i fins dimecres s'estant portant a terme a l'equipament cultural, ja que tots aquests dies posa a disposició d'infants i joves més deper jugar amb la família i els amics. D'aquesta manera es pot gaudir de jocs coorperatius, d'estratègia, d'enginy o de coneixements com és el cas del jenga, mikado, trivial, party o monopoly o altres de més originals i alternatius com el londji, djeco, miniorames o the writers game. L'experiència ja es va portar a terme del 27 al 29 de desembre de l'any passat.