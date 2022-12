Sant Antoni de Vilamajor celebra el bicentenari de la constitució de l'Ajuntament

Aquest dijous, dia 29 de desembre de 2022, va ser el dia oficial del Bicentenari de la constitució de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor (29 de desembre de 1822). Per aquest motiu, el consistori va organitzar un acte polític intern de celebració d'aquests dos-cents anys a la sala de plens amb l'assistència de l'exalcaldessa Maria Lluïsa Berdala Cirera, els exalcaldes Francesc Tella i Macià, Marià Llobera i Batlles, Montse Saurí (en representació del seu marit Esteve Mas Roca (1935 - 2015) i Francesc Sesat i Grau, com a representants de la història municipal més recent.

En la seva intervenció l'actual alcalde, Raül Valentin va recordar la història d'avui fa 200 anys i la composició del primer consistori, fent un pas per l'essència i la raó d'existència dels ajuntaments com a relació més propera amb la ciutadania, que malgrat les seves limitacions i dificultats, sempre mira per tenir el millor poble possible.



També va posar en valor les últimes accions dutes a termes per dignificar i posar en valor la història de Sant Antoni de Vilamajor (conveni del camp d'aviació Alfou amb Llinars del Vallès i Cardedeu, la dignificació de l'Escola Republicana d'Alfou, l'edició del llibre publicat La Vilanova de Vilamajor: noms de cases, indrets i persones i les accions emmarcades en el bicentenari, entre altres).

També es va destapar la placa commemorativa del bicentenari, amb la inscripció "1822-2022 En homenatge a totes les persones que durant aquests 200 anys han donat vida a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor". Ara llueix a la sala de Plens de l'Ajuntament i se'n va lliurar una reproducció als alcaldes i a l'alcaldessa assistents en homenatge al seu pas pel consistori.