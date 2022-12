Any 2022: de la pandèmia a la normalitat

Gener



, aquest és el resum que es podria fer de l'. Durant dotze mesos el volum informatiu ha estat gran i divers i a Nació ens n'hem fet ressò. La vida social, cultural, política, esportiva i de successos ha estat al centre a tots els municipis de la comarca natural amb el desig de seguir avançant.És per això que amb l'acabament de l'any 2022 i l'entrada al 2023 volem recordar allò que, per algun o altre motiu ha estat rellevant els darrers dotze mesos. Un resum enper llegir poc a poc i fer-nos una fotografia global de l'any que deixem.L'any 2022 va començar amb la pandèmia de laben present. De fet, el Departament de Salut va obligar alsd Reis d'Orient a portar mascareta durant tota la cavalcada. I, en aquesta línia, el CAP de Sant Celoni va obrir un. Un mes de gener que diversos col·lectius es continuaven mobilitzant i queixant per l'absència d'urgències pediàtriques a l'hospital deElsvan detenir un menor aper llençar pedres a l'AP-7 i a Sant Celoni van comissar una arma blanca en un control conjunt amb les policies locals de Sant Celoni i. Més successos al Baix Montseny amb un pilot d'un ultralleuger ferit a. En matèria esportiva, el futbolista nascut a, es va proclamar campió d'Àfrica amb el Senegal. En la plana cultural,, també d'Arbúcies, va ser un dels escollit per representar l'obra teatral Terra Baixa, dirigida per Àngel Llàcer.Lava esclatar el mes de març el Baix Montseny va mostrar la seva solidaritat des del primer moment. El mateix mes queva instal·lar medidors de la qualitat de l'aire. També en l'espai de mediambiental l'ACA va decidir destrinar 600.000 euros per la nova depuradora de la. En el pla cultural dos esdeveniments marquen l'actualitat: "Veniu a mi", la Passió dei la recuperació del Via Cruci dedesprés de dos anys.El mes d'abril ens depara l'anunci de la licitació del projecte de la via ciclista entre, Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni. També un premi dolç ja que lade Sant Celoni guanya el Premi Innoval amb Conüs. En l'esfera política la possible agressió entre el regidor JuntsxPalau,, al també regidor de la CUP de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera,. Mentrestant, a, celebren el 25è aniversari de la Fira Medieval. La mascareta deixa de ser obligatòria.Agents polítics i socials denuncien que a Sant Celoni hi haa mans de grans tenidors. En matèria de Salut es va anunciar que les ABS d'Arbúcies, Sant Hilari Sacalm itractaran l'. En la pàgina de successos recordar que es va trobar un home mort en una autocaravana a l'aparcament de la Forestal de Sant Celoni. En matèria de col·laboració entre ajuntaments destacar el conveni signat pels alcalde de Llinars del Vallès, Cardedeu iper preservar el camp d'aviació d'Alfou. Un mes de maig rebut amb alegria a Breda pel retorn després de noranta anys de set plafons ceràmics de Josep Aragay.Elo mes de juny marcat per l'onada de calor ens va portar l'homenatge al galerista de Sant Celoni, mort l'any 2020. També a nivell cultural assenyalat queva guanyar el 2n concurs de microrelats de Sant Jordi de Vallgorguina. També dues notícies amb dos consellers de la Generalitat com a protagonistes:, titular d'Igualtat i Feminisme, va inaugurar l'espai de dol gestacional i perinatal al cementiri de Sant Celoni i, titular de Salut, va inaugurar el consultori local de. Encara relacionat amb la salut asolidària promou el concert Spring Concerts per la lluita contra el càbcer infantil. I de manera conjunta els ajuntaments del Baix Montseny prohibeixen les fogueres de Sant Joan per les altes temperatures i el risc d'incendi.Ja en ple estiu vàrem saber quesón els municipis del Baix Montseny que paguen l'IBI més car. A Hostalric s'incendien tres vehicles a la via pública i aes descobreixen tres noves plantes mai vistes a Catalunya. En matèria esportiva el mes de juliol ens va deixar el debut de, de, amb el FC Barcelona. A Vallgorguina es va fer públic el resultat de les captures de porcs senglar amb gàbies. I el ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès ratifica l'adhesió de Sant Pere de Vilamajor i Cànoves i Samalús a laMes de vacances i de contrastos meteorològics però l'actualitat ha estat ben present. Un dels noms propis va ser la celonina, una de les vuit arttistes internacionals de l'Street Festival de Torrefarrera. També ens vàrem fer ressò que l'va ser seleccionada per un microprojecte transfronterer. Un altre nom propi el deque es va confessar en una entrevista "Em diuen que soc la veu de les curses de muntanya de Catalaunya". En infraestructures Adif continua maltractant els municipis, Riells i Viabrea n'és un exemple. Un altre municipi selvatà, Hostalric, aprova una nova ordenança reguladora de la carta de colors del nucli antic. A Sant Pere de Vilamajor es desmantella unaa l'interior d'una casa i a Sant Celoni comença la Festa Major de la normalitat, tal com ho explicaEl mes de setembre bull d'activitat. Comença amb laque va provocar un accident a l'AP-7 a Gualba per triplicar la taxa d'alcoholèmia. També pel que fa a la conducció temerària hem de recordar el. Més alegre és la notícia que la, aquest any sí, va guanyar elde la multitudinària Festa Major de Sant Celoni. Més noms propis, el de, que va donar als Bombers de la Generalitat una peça artística feta amb espècies arbòries d'incendis forestals. També va ser actualitat la presentació del llibre Després del Silenci, d'. En l'àmbit esportiu el KH-7 BM Granollers fitxa, del CH Palautordera,. Breda va ser notícia per les obres de retirada del cablejat per a la rehabilitació del nucli històric. Més obres, es va renovar el ferm de la pista d'accés al Turó de l'Home, al. Més noms propis aquest mes de setembre ja queés nomenat fill predilecte de Llinars del Vallès. El baixmontsenyenc,, triomfa a la Festa Major de Vallgorguina amb l'espectacle Bona Gent i Geganters de Sant Celoni comencen el projecteUn mes de molts noms propis.va reunir a Sant Celoni alcaldes del Baix Montsaeny per recordar l'. Mentrestant, al Parc Natural del Montseny s'impulsa la iniciativa per canviar la normativa., inspector de la Policia Local de Sant Celoni es jubila, el mateix mes queparticipa en un col·loqui a Sant Celoni. A Arbúcies, el periodistadona a l'arxiu municipal material de l'accident d'aviació al Montseny l'any 1970.Per altra banda,reben el guardó Bosquerol de l'Any 2022. De Santa Maria de Palautordera arriba la notícia querep el premi WeGate per a Dones Emprenedores a Europa i de Sant Esteve de Palautordera queés guardonat a la XIV edició dels Premis de Teatre Musical. Finalment, el karatecadel KCJ de Sant Celoni acaba en quarta posició al Campionat del Món Sub-21 disputat a Turquia.Un mes marcat per les notícies de successos i l'economia, sense oblidar flaixos mediambientals i culturals. Al cementiri de Vallgorguina s'inaugura l'. A Arbúcies un home és condemnat a 49 anys per abusar sexualment de set nenes. Un mes de novembre en el que tretze artistes del Baix Montseny presenten l'exposició col·lectiva "i a Riells i Viabrea es commemora el 25è aniversari de la mort deamb un monòlit. Al Parc Natural del Montseny s'acaba el projecte. A la C-35 tres persones mortes per un accident de trànsit a Llinars del Vallès. En matèria econòmica la multinacional francesainvertirà 15 milions d'euros a la planta de Riells i Viabrea, Menys sort tenen els treballadors d'de La Batllòria ja que la propietat ha decidit tancar l'empresa i a Arbúcies la carrosseriaentra en concurs de creditors. Tanquem el novembre amb una nota cultural ja que l'escriptor celoníva guanyar el premi Carles Borromeu d'Andorra amb l'obra "Més formigues que paradís".S'acaba l'any i comença amb una notícia dolça ja que el pastisser, de Sant Antoni de Vilamajor, rep el guardó de Millor Jove Artesà Innovador 2022 i ens ho explica en una entrevista. Un altre veí de Sant Antoni de Vilamajor,, serà pilot reserva de l'equip McLaren de F1. Sant Celoni i Llinars del Vallès seran municipis pioners en implementar el projecte pilot. Sant Hilari Sacalm té unformat per setanta avets i és considerat el segon millor de Catalunya. Mor a l'edat de 96 anysexalcalde de Sant Celoni i exdiputat al Parlament de Catalunya. També mor una dona a Vallgorguina en un accident de trànsit a la C-61. En l'àmbit solidaride Sant Celoni recapten 30.000 euros per La Marató. a santa Maria de Palautordera la Policia Local tramita nou denúncies peral polígon industrial Santa Maria Park.