Cavalcada de Reis 2023 a Sant Celoni: recorregut, horaris i totes les novetats

Acollida dels Reis a tots els nens i nenes de la Batllòria, amb entrega de caramels a la plaça de l'Església. Els Reis Mags de l'Orient arribaran pel pont de la Tordera a dos quarts de set de la tarda. L'arribada a la plaça serà a dos quarts de vuit del vespre.

Ja que vénen pel Montnegre i al bosc no hi ha llum, cal indicar-los el camí i, per això, tots els nens i nenes que tinguin fanalet que el portin. Durant la cavalcada es donaran caramels sense gluten.

Organitzen: AFAnya't Montnegre, La Batcolla, Penya Barcelonista "La Batllòria Culé", Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria, Consell del Poble de la Batllòria i Ajuntament de Sant Celoni.

Totes les cavalcades de Reis que pots viure al Baix Montseny

Cavalcada a Llinars del Vallès: horaris i recorregut

La cavalcada de Reis de Llinars del Vallès començarà a dos quarts de sis de la tarda. Els Reis de l'Orient arribaran per l'avinguda Pau Casals i pararan davant del Castell Nou. Allà pujaran al castell i des del pati rebran als nens per tal que els hi puguin saludar i parlar amb ells.



Els nens i nenes que ho desitgin podran visitar el patge Llibreter per tal de donar-li la carta per a ses majestats els reis mags de l'Orient. Els dies4 de gener de 17 a 20 h. i el 5 de gener d'11 a 13 h.