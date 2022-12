Sant Esteve de Palautordera registra el creixement relatiu de població més alt de tot el Vallès Oriental

El Vallès Oriental registra un increment de població el 2022 que, tot i moderat (0,42%) se situa per damunt del registrat l'any 2021 (0,29%). Això suposa que respecte la població oficial de l'any passat, la població a la comarca ha augmentat en 1.754 persones, i registra un total de 417.543 habitants, 208.017 homes i 209.526 dones, segons la Nota informativa de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) ha fet públiques les xifres oficials de població per sexe, referides a l'1 de gener del 2022. Aquestes són xifres resultants de la revisió del Padró municipal, que el Govern espanyol ha oficialitzat mitjançant el Reial decret o 1037/2022, de 20 de desembre, publicat al BOE, número 305, de 21 de desembre de 2022.

A escala municipal, 10 poblacions registren una disminució del nombre d’habitants. En xifres absolutes, el descens més important el registra Figaró-Montmany (-1,69%, -19 persones). El segueixen Granollers (-0,79%, -492 persones) o la Llagosta (-0,78%, -104 persones), entre d'altres. D’altra banda, entre els municipis que registren una evolució positiva hi ha municipis com Tagamanent, amb un creixement relatiu del 4,62% i un guany absolut de 15 habitants més.



Sant Pere de Vilamajor, amb 144 habitants més o Santa Eulàlia de Ronçana són municipis amb creixements relatius superiors al 2,5%. Sant Esteve de Palautordera, amb un creixement de 133 habitants, registra el creixement relatiu més important de tots els municipis de la comarca, situat en el 4,64%. El segueixen municipis com Montseny o Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor, amb increments relatius superiors al 2%.

Respecte a les comarques metropolitanes veïnes, el Vallès Oriental presenta una posició positiva, tot i que per sota dels creixements registrats al Garraf (la comarca amb un major creixement al conjunt de lla demarcació de Barcelona), l'Alt Penedès i el Maresme. En tot cas, mostra un creixement relatiu superior al conjunt de la demarcació barcelonina i també al conjunt de Catalunya.

Evolució de la població al Vallès Oriental 1998 - 2022 Foto: Consell Comarcal del Vallès Oriental