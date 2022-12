Voleu dir?

L'entrada de la informàtica va fer que milers de persones perdessin els seus llocs de treballs. És obvi: un ordinador supleix sis persones que treballaven de manera analògica. També és veritat que s'han creat nous llocs de treballs que abans no existien. L'auge de l'smartphone fa que tinguem una pressa i una falta de respecte inconcebibles cap als altres. Tot ha de ser immediat. I no, companyes, no ha de ser així. Estem creant una escola de gent aïllada amb els seus auriculars (no perillosa, socialment parlant) que, amb l'ajuda de les plataformes digitals, fan que, pràcticament, no surti de casa i no vulgui reclamar els seus (nostres) drets com a ciutadans. Tothom ha de tenir una segona vida (la virtual) que és, exactament, la que no tindrem mai. És evident que la digitalització porta a un estadi d'irrealitat problemàtic. Hi ha accessos a pàgines web molt perillosos: la pornografia, per exemple. Abans, compraves revistes especialitzades (?) o llogaves una pel·lícula en un videoclub. Avui dia, només cal escriure la paraula màgica que comença per p i vas a parar a un portal d’aquests (la majoria controlats per l’empresa d’intel·ligència artificial Marwin Media). Jo mateixa, o qualsevol nen de deu anys que allí veurà la representació d’una realitat no real i tergiversada. Cal explicar més? Cal explicar que això pot portar cap a una sexualitat violenta i mal entesa? L'altre dia em va passar un fet curiós: el meu fill adolescent i jo vam mirar l'esplèndida i malèvola pel·lícula The Power of the Dog (Jane Campion, 2021). Després, com que ell va voler buscar més informació a Filmaffinity (un dels grans portals del cinema) només va haver de teclejar The i ja hi era. És evident: la nostra TV està connectada amb el seu smartphone i els algoritmes del sant Google ja feien de les seves: Big Brother whatches you constantly. L'accés a la informació (siguin fake news o no) és gairebé infinita. No cal ser cap geni per veure que és impossible de processar-ho tot. Per tant, què passa? Evident: la gent obvia aquesta informació i aquesta es torna difusa. Excés d’informació = zero. La intel·ligència artificial està a les beceroles, per sort. I jo ja no ho veuré, ni falta que fa. Però espero que, quan aquesta millori, no m'atribueixi llibres que no he escrit ni cognoms que no tinc. I que, per descomptat, no manipuli la humanitat. Tots coneixem la diferència entre els robinsons, els immigrants i els nadius digitals. Jo soc una immigrant digital que, quan explico alguna cosa del món del segle XX al jovent, em miren amb la mateixa cara que fa el meu gos quan li dic: què en saps dels Mestres de la Sospita, Nuck? Gira el cap lateralment i fa l'intent d'entendre’m, el pobre. La globalització va fer que la gent abandonés les doors (anys 60-70), per les windows (anys 90-00) i ara pels bunkers casolans. Ja podem fer qualsevol cosa sense sortir de casa: treballar, veure cinema, comprar, parlar amb els amics, tenir sexe virtual, presentar-me a premis, etc.

Dissenyador, inventor i arquitecte.Gran Mestre, creador dels escacs hípermoderns.Mai no m’he considerat una persona retrògrada, gens ni mica. La meitat de la meva vida me la vaig passar sent analògica. I l’enyoro. Avui em fan ser digital, per nassos.Passem-ho a veure:Abans, de xics, jugàvem pel carrer. Avui dia, els nostres fills juguen a casa amb gadgets electrònics. Sí, ja sé que abans no hi havia tants cotxes.Abans, quan volíem quedar amb els amics o amb la probable parella, quedàvem en un bar o plaça a una hora determinada. Avui dia, es fa per, generalment.Abans, quan volies localitzar algú, li trucaves al telèfon fix, el de casa. Avui dia, elés una antena omnipresent connectada sempre (ves a saber on). Estàs connectada al món amb tanta informació d'abast planetari que supera qualsevol expectativa de conversa amb la persona que tens davant.Quan discuties en un bar i deies beneiteries, les deies allí i gairebé ningú no es recordava l’endemà. Avui dia, es fa peri tot queda escrit. Per sempre.Quan em vaig assabentar de l'origen primigeni deem va venir una tristor primordial. I també quan vaig comprovar que l'ínclit senyorha de ser un senyor molt ric de diners i molt pobre d'esperit (per molt Meta actual que faci veure que vol canviar). No oblideu que Facebook, WhatsApp i Instagram pertanyen a l'empresa d'aquest senyor i que estan interconnectades.Quan veus les estupideses que posa la gent a, penses fins on ha arribat la humanitat. La meva generació cavalca entre el segle XX i el XXI i, la veritat, em quedaria amb el XX, però no puc. No és que la gent del XX no fes ximpleries (que les fèiem, i molt), però mai no eren globals ni virals, com avui dia. Aquesta és la clau.El senyor(que va morir relativament jove) va poder canviar el món. Ara és molt millor gràcies a ell? De debò?Provinc d'un humanisme ja perdut que. Si ho rumiem bé, el concepte de progrés només és tècnic i científic. Nosaltres (com a espècie) no evolucionem gaire ni massa ràpid.Passem a analitzar-ho d'una altra manera:Ja us he dit abans que. Cal aplicar un criteri humanístic a la vida. Per cert, qui te l’ensenya avui dia?La història humana sempre ha estat la mateixa: tres passes endavant i una enrere. I ara sembla que jo sigui la portaveu de qui va enrere. No és cert. La majoria de la meva generació (baby boom) pensa pràcticament el mateix que jo, excepte algun nerd, que també en tenim.El conflicte és molt senzill d'entendre:. Sembla que qualsevol generació sigui sempre la primera a arribar a aquest planeta.Posem per cas un adolescent nascut l'any 2005. Sempre endavant:. No farà massa cas de tot l'anterior (és la generació dels pares, of course). Els avis els cauen més bé que els pares, però perquè són relíquies divertides, generalment.A mi també em va passar el mateix i soc nascuda l'any 1964. Va ser, de més gran, quan em va atraure la generació dels meus pares i avis (guerra Civil, II Guerra Mundial, nazisme, comunisme, etc.). I per què? Per poder copsar millor el món, possiblement.Filosòficament parlant, qui analitzava molt bé el nostre passat era el pensador, quan ens deia que tot l'antic món sòlid del XX (feina estable, creences fermes, ideologies clares, etc.) ara s'havia tornat líquid i no tenim res a què aferrar-nos. I és la veritat.El mateix desassossec, però explicat d'una altra manera, ens el manifesta el filòsofquan ens parla de la societat del cansament (que ell atribueix a un excés de positivitat, pel col·lapse del jo i per burnout) i la societat de la transparència (que entén com un impuls insaciable cap a la divulgació voluntària del propi jo que voreja l'obscenitat). Totes dues societats (que són la mateixa) estan empeses, òbviament, per aquesta tecnologia sense prou filtre humà.Per tant, el problema no rau en la tècnica, sinó en nosaltres com a humans. Criteri era la paraula, ja us ho he dit. No hi ha més.Per cert, la meva feina actual és de programadora informàtica i, a vegades, escric articles com aquest. Per descomptat, no faig servir maini Whatsapp amb el meu telèfon mòbil. Ja ho sabeu.Després sortiré a passejar en Nuck. Li tiraré la pilota i ell me la tornarà. Una, dues i moltes vegades, fins que es cansarà. Companyes, voleu dir que no era això?Vostra sempre,