Els arbuciencs Angry Birdies guanyen el Campionat de Catalunya per equips de pitch and putt

Els arbuciencss'han proclamat campions de. L'equip, que fa tres anys que competeix, està format per Josep Pallerols, David Miralpeix, Jordi Pallerols, Iñaki Marzal, David Carbonell, Xavier Sànchez, Edu Pagès, Gaietà Hernàndez, Hipólito Lago i Joern Lundman i, com a equip de suport també hi ha David Iglesias, Jordi Fornés, Jordi Tarrés, Dani Díaz, Oriol Garriga i Enric Testart.Aquestaen el campionat ha reafirmat els bons resultats obtinguts durant la temporada pels Angry Birdies, ja que feia quatre jornades que eren líders i, a més a més, van guanyar l'última prova de la competició. Tot i semblar una victòria fàcil, els arbuciencs expliquen: "Vam jugar a camps que no coneixíem massa bé. A diferència del futbol, cada camp és diferent i conèixe’n les característiques és important". En conjunt fan una valoració molt positiva dels resultats obtinguts perquè, a més, van guanyar la lliga per sobre de l'equip Mas Pagès, que l'any anterior havien quedat per sobre d'ells, quan estaven a 4a divisió.Amb el primer lloc del podi aquesta temporada, els arbuciencs passaran a jugar al'any que ve. En aquest sentit, estan molt satisfets perquè la temporada passada van quedar en tercera posició de 4a divisió i, enguany, primers de tercera. "A part del nivell de la competició, la nostra mitja de resultats ha millorat moltíssim", asseguren."De cara a l’any vinent, que jugarem a 2a divisió, l'objectiu és poder optar entre els 5 primers classificats i veure si tenim la possibilitat de", assenyalen. "Però per això ens farà falta seguir millorant la mitjana de cops de l'equip", conclouen.