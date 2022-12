L'Ajuntament de Vallgorguina lliura els premis del concurs de fotografia per il·lustrar el calendari 2023

L'ha lliurat aquest dijous al vespre els premis als guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia per il·lustrar el. En total s'han escollit tretze fotografies, una per a il·lustrar la portada i les altres dotze una per cada mes de l'any que fan referència a la vida social i esportiva del municipi.El jurat format per(fotògrafa especialitzada en fotografia de l'embaràs. nounat, criatures, famílies i casaments),(realitzadora audiovisual i fotògrafa de Vallgorguina),(dissenyador gràfic i fotògraf) i presidit per l'alcalde Joan Mora, han decidit que la fotografia, d'sigui la portada del calendari de l'any vinent.La resta de fotografies premiades sónde, que acompanyarà el mes de gener;d', per al mes de febrer; Capgrossos de Vallgorguina de, per al març;d'Alba Torras Portillo, il·lustrarà el mes d'abril;, d'Ángel Garcia Borras, per al mes de maig;d'Alba Torras Portillo, el mes de juny;, de Maria de los Ángeles Garrido, el mes de juliol;de, per il·lustrar el mes d'agost;de, per al setembre;d'Ángel Garcia Borras, el mes d'octubre;de Maria de los Ángeles Garrido, el mes de novembre; ide Susanna Arjalaguer Vinagre, tancarà l'any 2023.El premi és un val de 100 euros que els guanyadors podran gastar amb compres a les botigues de Vallgorguina. Joan Mora, alcalde de Vallgorguina, ha agraït la participació al concurs de lesque han enviat alguna de lesque han entrat a concurs.