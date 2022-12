Ivan López: «Els joves de Sant Celoni i la Batllòria ens sentim abandonats, no s'està fent res per nosaltres»

Latorna a estar activa. Un grup de joves han decidit recuperar l'agrupació que portava uns anys inactiva per tal de treballar pel municipi i aconseguir que els joves s'impliquin en política i se'ls escolti.Actualment, expliquen, veuen com elno els té en compte i les polítiques de joventut són inexistents. "L'oferta cultural i d'oci és escassa, per no dir nul·la, i fa quatre anys que el Govern municipal ens van prometre un nou espai per a joves que encara no s'ha posat en marxa" ha explicat, primer secretari de la JSC de Sant Celoni i la Batllòria."Els joves s'han d'implicar en política, nosaltres som el futur i el dia de demà, serem el relleu generacional" ha dit López que ha avançat que en aquestess'implicaran al 100% per tal d'aconseguir que guanyi el candidat socialista Eduard Vallhonesta. "Anirem a tots els barris, farem campanya conjuntament perquè és l'únic candidat possible per recuperar Sant Celoni i perquè els" ha detallat el primer secretari de la JSC de Sant Celoni i la Batllòria que assegura que "cada vegada hi ha més joves que marxen del municipi perquè no hi veuen futur, no tenen activitats de lleure i d'oci, ni tampoc facilitats per viure-hi amb habitatge assequible".La presentació de la JSC de Sant Celoni i la Batllòria s'ha fet a la seu del PSC del municipi i ha comptat amb el candidat socialista,, l'exalcalde, el primer secretari de la JSC al Vallès Oriental,, el diputat al Congrés,i el diputat al Parlament,