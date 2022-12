La ciutadania de Breda dona 435 euros i 40 quilos d'aliments al Gran Recapte

Breda fa balanç delque es va celebrar els passats 25, 26 i 27 de novembre, tot i que la recepció de donatius no es va tancar fins el 6 de desembre. Durant aquests tres dies es van poder fer donacions monetàries a diversos establiments del municipi, que es destinaran a la compra d’aliments per a les persones més necessitades.En total, gràcies a les aportacions de la ciutadania als supermercats SPAR i Condis, la Fruiteria i Celler Bayés i el Forn de pa Costa, es van recaptar un total de. Per altra banda, i tot i que enguany s’havia apostat per les aportacions monetàries, diverses persones han volgut donar també aliments i s'han recollit fins a. Aquestes aportacions serviran per ajudar altres persones del municipi que estiguin en situació d'emergència alimentària. Els aliments obtinguts durant la campanya es distribuiran a través de Càritas Breda.El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya és una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que lesdel nostre entorn rebin ajuda alimentària. També serveix per donar a conèixer la situació per la que passen les persones que necessiten aquesta ajuda, una xifra que ha crescut en els últims anys. La campanya la duen a terme simultàniament els Bancs d'Aliments de les quatre demarcacions de Catalunya. En el cas de Breda, lai l'organitzen i gestionen tots els treballs necessaris per a aquests tres dies de recapte i la distribució dels aliments obtinguts.