L'obra del CAP de Riells i Viabrea guanya un accèssit a l'Economia Circular dels Premis Mapei

ha guanyat un accèssit a l'del Premi Mapei 2022 per la seva obra al projecte del. L'edifici ha obtingut un molt bon reconeixement en totes les àrees avaluades d'economia circular.Es tracta d'unaque, en una sola planta resol tot el programa reduint al màxim els espais dedicats a circulació. Es permet, dins d'aquesta compacitat el sorgiment de patis que permeten l'entrada de llum i el contacte visual amb l'exterior. L'estructura perimetral, el paviment continu i les particions interiors en cartó guix, permet gran versatilitat en futures distribucions.L', entre aquells amb DAPs que mostren menors impactes ambientals, permet obtenir una petjada de carboni baixa. Els materials emprats demanden baix o nul manteniment, el sistema constructiu redueix els residus en obra i permet, a partir de la solera fer l'edifici completament desmuntable facilitant la reutilització i reciclatge dels seus components. Durant l'obra s'ha arribat a acords amb els productors de materials perquè gestionin ells els sobrants dels seus productes garantint el seu reciclatge.Elés un concurs nacional d'arquitectura dirigit a aquells professionals que impulsen projectes sostenibles que combinin una alta qualitat arquitectònica amb un mínim impacte en el medi ambient.El projecte del CAP de Riells i Viabrea ja va ser seleccionat per la 24a edició dels Premis d'Arquitectura de les comarques gironines el passat mesa de maig d'aquest any 2022. L'exconseller de Salut, Josep Maria Argimon el va inaugurar el passat 15 de juny.