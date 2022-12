El flequer d'Arbúcies Arnau Llavina, mestre artesà alimentari 2021

Apassionat per la feina

, flequer del forn de pa de Cal Moliner i Ca l'Arnau ha rebut la distinció de mestre artesà alimentari , que es concedeix a artesans que tinguin una experiència mínima de 15 anys i mèrits rellevants de creativitat, coneixements i divulgació. Durant molts anys, Llavina ha estat el flequer més jove en tenir negoci propi del Gremi de Flequers de les comarques gironines.Llavina explica, embolicat fent panettone, que el mes de març de l'any que ve en farà 19 que va començar aquesta aventura a, ja que ell és gironí, però nascut a Massanes, on el seu avi feia de flequer. "Amb la meva germana, l'Estel, no l'havíem vist mai fent de flequer perquè ell es va jubilar quan nosaltres érem petits. La meva àvia seguia tenint la botiga, però sense el forn." No obstant això, a l'edat de 16 anys va decidir anar a estudiar a l'Escola de flequers d'Olot i, d'allà se'n va anar a Barcelona, a l'Escola de flequers."Em va agradar l'ofici i un cop a Barcelona compaginava els estudis entre setmana amb la feina els caps de setmana a Riudarenes en un forn". Després de passar per forns de Girona i, un bon dia li va sorgir l'oportunitat de quedar-se amb el forn de Cal Moliner aquí a Arbúcies i, sense pensar-s'ho gaire, amb 24 anys es va tirar a la piscina juntament amb la seva germana, que és qui despatxa a la botiga del carrer Sorrall. "Jo no les tenia totes, però els meus pares em van animar i ens vam embarrancar amb tota aquesta aventura. La veritat és que si fos ara, potser no ho faria (riu) perquè portar un negoci no és només fer pa. El problema més gran, però, era que no era d'Arbúcies i em va costar abans la gent no em va conèixer. Però ara, no ho canviaria per res!"Malgrat les dificultats inicials a l'hora de tirar el negoci endavant, no va tardar gaires anys a obrir la botiga del carrer Segimon Folgueroles. "Ens fèiem un fart de treballar i a la gent li costava venir perquè és un carrer on no pots parar amb el cotxe, has de venir expressament... I sense pensar-nos-ho massa, vam obrir la segona botiga,". Però ara reconeix que va ser una molt bona idea obrir-la, ja que ara és la botiga on ven més, tot i que el pa es faci des de. "Estem molt contents amb tot el que hem aconseguit aquests 19 anys".Llavina és un apassionat de la seva feina, que no només es veu en la il·lusió que hi posa per explicar la seva carrera professional, sinó també amb el ventall de pans i brioxeria que té a la botiga. "Des que tinc en Dragos de flequer, puc fer moltes més coses que abans, quan estava tot sol". Al mes de març de l'any que ve en farà 3 que té en Dragos ajudant-lo, però fins llavors, s'ho feia tot sol. "Ara puc fer moltes més coses, com per exemple, els panettone. Sempre tenia idees, com ara fer... però físicament era impossible poder-les fer. Ara vaig igual d'estressat, però fent moltes més coses de les que feia abans".L'Arnau treballa a Arbúcies, però viu a Girona amb la família i és per això que ara molta gent li proposa d’obrir-hi un forn. "Amb el que m'ha costat que em coneguin aquí, jo conèixer la gent del poble, ara que ja tinc una clientela feta... Ara la meva vida professional és a Arbúcies i ja no vull canviar".