Berta Canal i Legolàctics guanyen el Reconeixement Jove 2022 de Llinars del Vallès

Berta Canal Turà i l'Equip Legolàctics han estat les dues candidatures premiades per votació popular en la segona edició del Reconeixement Jove de Llinars del Vallès 2022.

Tant els nominats com les nominades d'aquesta segona edició, com els guanyadors i les guanyadores de la primera, van assistir a l'acte que es va celebrar ahir, 19 de desembre, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Llinars del Vallès. Els resultats han estat fruit d'una votació popular i del criteri d'un jurat format per personal de l'Ajuntament i de les entitats juvenils Akelarre i Colla Gegantera La Patufa.

En aquesta edició han estat cinc les candidatures presentades: Darío García Estevan de 21 anys, director de curtmetratges; Javier Colomera Sosa de 19 anys, cantant de rap; Berta Canal Turà de 25 anys, pastissera; Pol Calvo Sánchez, de 16 anys, cantant; i l'equip Legolàctics, d'edats compreses entre els 14 i 18 anys, programadors i programadores de robots. Nou joves que desenvolupen tasques molt diferents entre ells, que s'han premiat diferents ocasions i que treballen diàriament amb molta constància per aconseguir les seves fites.



Per altra banda, els joves premiats i la jove premiada a la primera edició, Karim El Aziz, Asier Bautista i Fautomata Diaby, van assistir a l'acte per donar relleu a les persones premiades d'aquesta segona edició.