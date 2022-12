Bonificació desigual en l'IBI per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al Baix Montseny

Els municipis més generosos

Laha crescut de manera considerable en els darrers quatre anys, tot i que especialment el 2022. En el període 2019-2022 a la comarca natural s'han portat a terme gairebé, segons les dades estadístiques facilitades per l'Institut Català d'Energia (Icaen).L'aposta per aquesta, tal com reflexiona, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vallgorguina, pot ser per diverses raons. En primer lloc, pel preu actual de l'electricitat que des de mitjans de l'any passat s'ha encarit de manera desbocada i, per altra banda, per la possibilitat d'acollir-se a bonificacions fiscals que els consistoris ofereixen en la quota íntegra l', un dels més cars que paguem els ciutadans als ajuntaments. Hi ha altres subvencions que provenen dels Fons Next Generation que poden ajudar a abaratir la instal·lació de plaques fotovoltaiques.Centrant-nos en la rebaixa de l'IBI,i les condicions que es poden trobar en dos municipis veïns poden ser molt diferents, tal comha pogut constatar en la consulta feta a cadascun dels ajuntaments que conformen la comarca natural. El percentatge de la bonificació i la durada en el temps és cada ajuntament qui la decideix.Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l'ajuntament corresponent la sol·licitud de bonificació i acreditar que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat. És importat tenir present que en el cas de les instal·lacions d'autoconsum que estigui contemplada a la llei del sector elèctric, la bonificació serà d'aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica d'unade l'immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.Els veïns desón els que més es poden beneficiar de les bonificacions municipals per instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. De fet, aquest municipi baixmontsenyenc ja és el que, segons l'Icaen, entre 2019 i 2022 més instal·lacions s'han fet, més de dues-centes. La bonificació que ofereix l'Ajuntament és del 50% del rebut de l'IBI durant tres anys consecutius.I en aquesta mateixa línia hi ha l'Ajuntament de Vallgorguina que també ofereix un descompte del cinquanta per cent en tres anys. De fet, en aquest municipi s'ha multiplicat gairebé per quatre el nombre d'instal·lacions. S'ha passat de les 12 del 2019 a les 43 d'aquest 2022.El podi el completaria, els veïns del qual poden beneficiar-se d'una bonificació de l'impost de béns immobles del 35% durant cinc anys.Altres tres municipis del Baix Montseny es trobarien en un segon esglaó pel que fa a les bonificacions que ofereixen els consistoris.D'aquesta manera els veïns depoden tenir un descompte en el rebut de l'IBI durant cinc anys que s'ha establert en el 25% per cadascun dels anys i també se'ls ofereix el 95% de descompte en l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO).el descompte és del 30% per cadascun dels tres anys que ha establert el consistori. L'Ajuntament deha optat per una bonificació durant tres anys que disminueix cada any. Així, el primer any el descompte és del 40%, el segon un 30% i el tercer un 20%.En aquest grup també hi ha l'Ajuntament de. El consistori ha establert una bonificació en el rebut de l'IBI del 25% durant tres anys i també inclou el 95% de l'ICIO.El cas deés una mica diferent. La bonificació és del 50% de l'IBI, durant dos anys, però bonifica l'ICIO amb el 95%.Altres ajuntaments del Baix Montseny també ofereixen descomptes en el rebut de l'Impost de béns immobles i són coincidents en nombre d'anys -tres- i en la fórmula decreixent de la rebaixa.És el cas deque en el seu moment va decidir bonificar les instal·lacions de plaques fotovoltaiques amb uns percentatges que oscil·len en el 30% el primer any, 20% el segon any i el 10% el tercer any. Xifres totalment coincidents amb les que aplica l'Ajuntament deEncara hi ha més diferències en la manera de poder-se beneficiar en el preu de l'IBI del municipi on es viu. Hi ha consistoris que han optat per establir un percentatge però amb un topall.En aquest sentit, l'Ajuntament dedurant quatre anys aplica un descompte del 50% sobre la quota íntegra, però en qualsevol cas, la quantitat bonificada no superarà els 250 euros.Per una banda,-a les Guilleries- que durant quatre anys ofereix un descompte del 50% amb un topall de 400 euros i ael percentatge és del 40% durant tres anys però amb un topall de 150 euros.Per la seva banda, l'Ajuntament d'l'any 2019 ja va aprovar una ordenança per promoure l'autoconsum amb energia . Les bonificacions en l'impost de béns immobles i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per afavorir la instal·lació de plaques fotovoltaiques al municipi s'aplicaran en funció de la potència elèctrica contractada i oscil·larà entre el 20 i el 50%.No tots els ajuntaments del Baix Montseny bonifiquen l'IBI. N'hi ha tres que només fan un descompte important en l'impost de construccions, instal·lacions i obres. En aquest grup hi ha, que bonifiquen amb el 95% aquest impost ique ho ha establert en el 90%.Finalment, l'Ajuntament deés l'únic de la comarca natural que no ha establert cap mena de bonificació per a instal·lacions de plaques fotovoltaiques.