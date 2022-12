«Young Sherlock Holmes» una projecció familiar de laFilmo en versió original

presenta aquest dissabte 17 de desembre a dos quarts de set de la tarda, la pel·lícula El Secret de la piràmide en versió original. La projecció es farà a l'Indret, i no pas a la Sala Lluís Giró del Teatre Ateneu, com estava previst inicialment. Per segon any consecutiu, laFilmo donarà suport aamb aquest passi especial, amb taquilla inversa i recaptació íntegra per a la causa.Aquest any l'entitat cinèfila s'ha proposat fer una, per a pares, mares, fills i filles i, com sempre, en versió original subtitulada ja que consideren que és una bona manera per a aprendre i practicar idiomes des de petits.és per això que han escollit Young Sherlock Holmes, estrenada aquí el 1985 com El Secret de la piràmide, escrita per, dirigida peri produïda per, un film que amb els anys s'ha convertit en un clàssic juvenil amb la primera gran aventura d'un jove Sherlock Holmes i el seu inseparable Watson.Reserves al 647972156, entrada lliure amb