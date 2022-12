Dones de Breda organitza l'onzena edició del pessebre vivent

El properde 18 a 21 hores tindrà lloc la onzena edició del P. L'organització, a càrrec de, ha aconseguit consolidar la cita com un dels esdeveniments més importants de les festes de Nadal al municipi. Representa més d'una vintena d'escenes amb moviment, veu i música enregistrada, vestuari d'època i tradicional català. Està ubicat al voltant de l'antic monestir de Sant Salvador, gaudint així del conjunt patrimonial de la Vila.En total hi participen uns, i una cinquantena de col·laboradors, entre ells masies del poble. Alguns dels elements més característics són lao el naixement amb els reis.El preu de l'entrada es de 5 euros per a adults i de 2 euros per a menors de 10 anys. Les entrades es poden comprar de forma anticipada a Perruqueria Ester, Rosa Perruquers, Iris Perruqueria i Granja Sant Iscle 39. També s’en poden trobar per internet a la pàgina www.fila12.com. L'organització donarà 0,50 euros de cada entrada a La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.Aquestaés la primera que es pot celebrar sense cap mena de restricció des de l'esclat de la pandèmia, ja que l'edició de 2021 es va dur a terme amb diverses limitacions. Es tracta d'una activitat ja consolidada, que porta cada Nadal un important nombre de visitants a Breda. Aquest fet ha permès l'organització superar un període de tres anys sense celebració del Pessebre Vivent, ja que el 2020 es va haver de suspendre per la pandèmia i el 2019 per una forta ventada la nit anterior a l'esdeveniment que va malmetre part del muntatge.