La Batllòria celebra els dies 17 i 18 de desembre la Festa Major

Aquest cap de setmana del 17 i 18 de desembre se celebrarà la, amb motiu de la seva patrona, la. En aquests dos dies s'han programat diverses activitats dirigides a tots els públics, algunes de les quals molt enfocades a les festes de Nadal.D'aquesta manera el dia 17 s'ha organitzat, on els participants podran cantar i picar ben fort i en el marc de les manualitats fer la. Aquest mateix dissabte hi haurà l'que es prtepararà durant tot el dia i se servirà a partir de dos quarts de set de la tarda a Can Bruguera. També elamb la Big Band i l'Ensemble de l'Escola Municipal de Música i Teatre, a les vuit del vespre a la sala d'actesde la Unió Batllorienca amb direcció d'Aaron Pérez.I per diumenge 18 de desembre hi destaca la celebració delde sis a vuit del vespre al pati de Can Bruguera. La Festa Major de La Batllòria també ha programat activitats com una sessió amb el Dj Ramon, concert i ball de Festa Major amb Mil·lennium Grup i actes populars i tradicionals com un taller de Castell i sardanes.

Aquestes activitats han estat organitzades per l'Ajuntament de Sant Celoni i el Consell de Poble de la Batllòria amb la col·laboració d'AFAnya't Montnegre, la Penya Barcelonista "La Batllòria Culé" i la Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria.