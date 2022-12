Àngel Surroca analitza en un llibre la història del grup Derivados Forestales (1942‑2006)

La venda de l'empresa

L'exdirectiu del grupacaba de publicar un llibre que analitza la història de l'empresa sorgida l'any 1942 acom a destil·ladora de fusta, la seva evolució com a grup de companyies químiques capdavanteres mundialment i la seva desaparició l'any 2006.L'autor de(Balasch Editor) va ser des de 1960 el màxim executiu de la multinacional catalana propietat de, informa l'editorial en un comunicat.En aquest mig segle, el grup va anar creixent amb fàbriques rellevants a Sant Celoni, Cerdanyola (Barcelona), Almussafes, Utiel (València), Tortosa (Tarragona), Mèxic i França; plantes a França, Egipte i l'Índia, i delegacions comercials al Regne Unit, Alemanya, la Xina, Indonèsia, el Japó i Estat Units.L'any 1954, Derivados Forestales S.A. va facturar 7 milions de pessetes i va guanyar, per primera vegada des de la seva fundació, 300.000 pessetes; en 2006, any de la seva venda, el grup va facturar 35.000 milions de les antigues pessetes (211 milions d'euros) i va guanyar 3.500 milions de pessetes (21 milions d'euros).En el seu últim any, el grup superava lesi tenia tres grans productes en vendes i en producció: el paraformol (que era primer a nivell mundial), el pentaeritritol i les pólvores d'emmotllament (segons a nivell mundial), segons l'autor.El rector de la UPF i prologuista,, va dir en la recent presentació del llibre que "hauria de ser de lectura obligatòria en totes les facultats d'Economia de les universitats catalanes".Amat va destacar la confiança entre el dirigent i el propietari del grup, i la, però l'ha contrastat amb "l'absentisme del propietari en el seguiment del dia a dia de l'empresa i la decisió de vendre l'empresa quan possiblement hi havia moltes possibilitats d'ampliar el lideratge mundial".També en la presentació del llibre, Surroca va defensar el treball de Mir per la seva empresa, encara que creu que als 87 anys va prendre una de les pitjors decisions de la seva vida venent el grup, perquè va ser "unade totes les joies de la corona amb un final fosc i trist que serà motiu d'un nou llibre".Va explicar a més que Mir havia tornat a Espanya als 83 després de més de dues dècades a Suïssa: "La seva, juntament amb la perversitat de les persones que ho van envoltar, van fer que comencés la destrucció del grup". "No vaig estar mai en contra de les donacions que va fer; sí, en canvi, en les persones en les quals va confiar, que li", va afegir Surroca sobre Mir.Àngel Surroca Surroca (Girona 1935) va publicar en 2019 Francesc Surroca Puig (1903-1951), combatent per la República (Balasch Editor), que ja va intervenir l'any 1947 en la refundació de Derivados Forestales.