Més de 400 persones assisteixen al Pessebre Vivent de Vallgorguina

El centre neuràlgic deva ser l'escenari on aquest dissabte 10 de desembre es va representar el 12è Pessebre Vivent , amb la participació més d'una seixantena de figurants del municipi baixmontsenyenc i més de 400 persones de públic que van assistir a l'escenificació nadalenca.Organitzat per la Comissió del Pessebre i la col·laboració de l'Ajuntament va tenir lloc a la plaça de la Vila, on també hi ha la parròquia Sant Andreu, i el seu voltant. L'organització ha expressat la seva satisfacció per la rebuda que ha tingut l'edició d'enguany i que, a més de consolidat, s'està convertint en una tradició quan s'acosten les festes de Nadal. La participació ha estat molt semblant a l'edició de l'any passat Els visitants que s'hi van acostar van trobarcom els romans, Herodes, anunciació, naixement, parades de mercat (forner, teles, fuster, fruita, terrissaire). També pastors i aviram, rentadora i dimonis.L'entrada es feia per les escales de l'església i en acabat l'va oferir coca, vi i refrigeri a tots els assistents.