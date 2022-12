La Policia Local de Sant Celoni tramita set denúncies per incivisme

Laha tramitat aquesta setmana tres novesper, dues al polígon Molí de les Planes i una a l'avinguda Sant Ponç. També s'han fet tres denúncies més a conductors derper incompliment de la normativa de circulació d'aquestsa vehicles. Una setena denúncia ha estat alper no recollir les defecacions de l'animals. "La lluita contra l'incivisme no s'atura", ha informat l'Ajuntament de Sant Celoni mitjançant el web municipal.El consistori celoní apel·la un cop més al civisme de la ciutadania per fer bé les coses. Recorda que en cas d'haver-se de desprendre de residus voluminosos, hi ha a disposició un(tel. 607185287) i de la. També fa memòria que el primer dimarts de mes abans de les 6 del matí es poden deixar els voluminosos al costat dels contenidors de residus. Aquest mes de desembre, excepcionalment, serà el dimarts 13.