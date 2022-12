El Parc Natural del Montseny rep la renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible fins al 2025

Els directors del Xavier Navalón , i del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Àngel Miño, van rebre el divendres 2 de desembre el certificat de renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) fins l'any 2025 en un acte celebrat al Parlament europeu organitzat per la Federació Europarc. El lliurament el va fer la presidenta de la Federació Europarc, Carol Ritchie.Els dos parcs van ser acreditats per primera vegada amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) l’any 2011. Aquest acte de lliurament és laque els dos parcs han passat per a l'obtenció de la segona renovació de la CETS, per al període 2021-2025.Tot aquest treball és elper a l'elaboració d'una estratègia i un pla d'acció que garanteix un ús turístic del Parc compatible amb la conservació del territori, minimitzi els impactes negatius i contribueixi al desenvolupament econòmic local.A la cerimònia es va aprofitar per fer la celebració dels, postposada des de l'any 2021. També van recollir el certificat els espais naturals de tot Europa compromesos amb el turisme sostenible en els seus espais protegits.Concretament, també hi eren els altres parcs naturals catalans gestionats per la Generalitat de Catalunya: el Parc Natural dels Ports, que obtenia per primera vegada l'acreditació de la CETS, així com el Parc Natural del Delta de l'Ebre, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i el Parc Natural de la Serra de Montsant, que van renovar el certificat.A l'acte també es van lliurar els Premis Star a les empreses sostenibles que treballen a les àrees protegides.