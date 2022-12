Fanbooks publica la novel·la fantàstica «Fills d'Èodhum. L'amenaça verda», de l'arbucienc Roger Tarrés

Roger Tarrés va estudiar física i treballa en una consultoria de mercats financers. Reconeix, però, que fins a l'últim moment va estar dubtant si estudiar física o història i que amb aquest llibre ha equilibrat una mica la balança. Fills d'Èodhum és fruit, per una banda, de la passió de l'autor per la història i la natura.



"Jo ara mateix estic vivint a Lleida però m'he passat tota la meva infància a Arbúcies, al Montseny. Cada any anàvem al castell de Montsoriu i fèiem visites per tot el parc natural i per tant he begut molt de temes medievals i de natura i des de petit he llegit molta fantasia. Em va sortir natural escriure una història així".

També és fruit una mica de la casualitat. I és que la història neix a l'escola d'escriptura de l'Ateneu de Barcelona. A partir d'un exercici amb els companys, en què una dona havia de ser la protagonista, Tarrés es va inventar que una noia estava en una muntanya i que protegia els seus veïns amb el seu arc.

Un exemplar de la novel·la fantàstica, Fills d'Eodhum. L'amenaça verda de l'arbucienc Roger Tarrés Foto: Laura Cortés / ACN

El curs a l'escola d'escriptura el va fer al 2019 i al 2020 va començar a escriure la trilogia. El primer, L'amenaça verda s'ha publicat aquesta tardor i la idea és publicar el segon la primavera del 2023 i el tercer la tardor del 2023. Tarrés ja té el segon escrit, que està en procés de revisió, i està acabant el tercer. "No vull que el lector hagi d'esperar anys per saber com acaba la història", explica.