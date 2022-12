Els avets del Montseny-Guilleries s'encareixen un 4%

A cavall de la Selva i Osona, dins el triangle que formen Sant Hilari Sacalm, Espinelves i Viladrau s'hi concentren el 95% dels productors de l'associació Cultivadors d'Arbres de Nadal Associats de Catalunya (CANAC). Són sobretot grans vivers, tot i que dins la trentena de firmes que formen part de la CANAC també hi ha petits autònoms.

Al llarg de les últimes campanyes, el sector ha viscut un creixement sostingut de les vendes. Va aconseguir aguantar l'estocada del coronavirus -entre d'altres, perquè la gent va apostar per decorar més la llar- i l'any passat es van vendre un 20% més d'avets en relació al 2020. Ara, el sector calcula que per a aquest Nadal l'increment serà menor, però que tot i això les vendes creixeran entre un 10 i un 12%.

Per una banda, aquest increment s'explica perquè el sector ha fet els deures, apostant per cultius cada cop més sostenibles, i el client ha respost. "L'any passat es va vendre pràcticament tot", concreta un responsable de Can Jover, Sergi Casas. I això, de retruc, també els obliga a planificar amb temps allò que planten, perquè per aconseguir un avet calen, com a mínim, uns cinc anys.

El sector també admet, però, que encara cal fer molta pedagogia per esbandir la idea que un arbre de plàstic és més ecològic que un de natural. "Per cada avet que traiem del viver, nosaltres en plantem 1,2 més; és un cicle, perquè sinó d'aquí a sis o set anys no en tindríem per vendre", explica Casas. A més, el responsable de Can Jover recorda que, a diferència dels arbres artificials, si passat el Nadal aquell avet no es replanta, "es pot convertir íntegrament en fusta, en compost o en pellets".

Un 4% més cars

Tot i tancar-se amb increment de vendes, la campanya d'aquest 2022 ha vingut marcada per la. L'increment dels costos -sobretot, els carburants- ha obligat el sector a retocar els preus a l'alça. De mitjana, un avet costa ara un 4% més que l'any passat . "No és cap barbaritat, però sí que hem hagut d'apujar-los per repercutir part dels augments", admet Casas.

I si la inflació té un impacte directe aquest 2022, la manca de pluges pot comprometre campanyes futures. Perquè de fet, aquest any la sequera ha mort part dels avets que s'havien començat a plantar per a propers nadals.