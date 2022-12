Vallgorguina a punt per escenificar el 12è Pessebre Vivent

El centre neuràlgic deserà l'escenari on aquest dissabte 11 de desembre, a partir de les sis de la tarda, tindrà lloc el 12è Pessebre Vivent , amb la participació de 65 figurants, confirmats fins el moment.Organitzat per la Comissió del Pessebre i la col·laboració de l'Ajuntament tindrà lloc a la plaça de la Vila, on també hi ha la parròquia Sant Andreu, i el seu voltant. "Serà un pessebre petit i molt eixerit", ha explicat, una de les organitzadores. Dies enrere es va fer una crida als veïns per si hi volien participar i la resposta ha estat molt semblant a l'edició de l'any passat Els visitants hi trobarancom els romans, Herodes, anunciació, naixement, parades de mercat (forner, teles, fuster, fruita, terrissaire). També pastors i aviram, rentadora i dimonis.L'entrada és per les escales de l'església i en acabat l'oferirà coca, vi i refrigeri a tots els assistents.