L'encesa de llums de Nadal dona el tret de sortida a les festes de Nadal a Arbúcies

La 9a edició de la Fira del Tió ha aplegat centenars de persones el cap de setmana del 3 i 4 de desembre a Arbúcies. Una festa que ha servit per donar el tret de sortida a les festes de Nadal amb l'espectacle d'a la plaça de la Vila que va tenir lloc dissabte a la tarda.A banda de l'encesa de llums, l'acte més concorregut va ser la cagada del tió, un tió de 6 metres de llarg i pare de tots els tions. Mig miler de nens i nenes el van poder fer cagar i aprendre què s'ha de fer perquè el dia 24 tots els tions caguin molt. La Fira del Tió és una festa pensada per al públic familiar i, és per això, que una gran part de les activitats programades anaven dirigides a aquest públic.Durant tot el cap de setmana, els més petits de casa van poder decorar un bastó per fer cagar el tió gràcies al taller organitzat des dels grups de pares de l'Escola Carulla, l'Escola Vedruna i l'INS Montsoriu; van poder participar ali descobrir què s’amagava darrere de la vista, el tacte, l'oïda, l’olfacte i el gust; veure el jardí màgic de tions; i, fins i tot, fer el seu propi tió gràcies al mestre tioner.Però no només hi ha hagut tallers, sinó que també s'han pogut veureentre dissabte i diumenge: l'espectacle itinerant El tió traginer; Visca la xerinola!!! I Ara ve Nasdal, que ha servit per tancar una nova edició de la Fira del Tió.