Àlex Palou serà pilot reserva de McLaren F1 la temporada 2023

El pilot de Sant Antoni de Vilamajorserà emprovador de l' escuderia McLaren Fórmula 1 Team en el Mundial 2023 i compaginarà aquesta tasca amb la de pilot oficial de l'equip britànic en les IndycarSèries, del qual és vigent campió Així, el català estarà disponible com a tercer pilot -de reserva- per a l'equip de Fórmula 1 i per a tots els esdeveniments que no entrin en conflicte amb els seus compromisos en la Indycar. Palou ja va portar un monoplaça de F1 en una sessió d'entrenaments lliures en el Gran Premi dels Estats Units 2022 i va pilotar ela Barcelona i Spielberg com a part del programa de proves de desenvolupament de pilots de l'equip."Estic emocionat de ser part de l'equip McLaren com un dels seus pilots de. He estat al volant del MCL35M i MCL36 i ha estat una gran experiència. Espero continuar el meu desenvolupament com a pilot i agraeixo la confiança que McLaren té en mi amb aquest nou rol l'any vinent", va assegurar el pilot baixmontsenyenc.