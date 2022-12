Un camió bolcat talla l'AP‑7 a Sant Celoni durant quatre hores de matinada en sentit nord

Unha bolcat a les quatre de la matinada a l'i ha obligat a tallar completament l'autopista durant quatre hores en sentit Girona. Segons el Servei Català de Trànsit, el vehicle s'ha començat a retirar poc després de les 8h i s'ha obert un dels carrils de la via provocant tres quilòmetres de cua.El camió transportava taronges hi ha patit l'accident al, on s'hi ha despaçat una grua de gran tonatge per retirar el vehicle. La circulació s'ha restablert cap a dos quarts de nou del matí. Mentre ha estat tallada l'autopista la circulació s'ha desviat cap a la carretera C-35 Es preveuendes de l'àrea metropolitana de Barcelona a l’inici del pont de la Puríssima i els Mossos han posat en marxa un operatiu especial que durarà fins al dia 11 de desembre. Fins a un quart de nou d'ahir a la nit havien sortit un 33% dels vehicles previstos.