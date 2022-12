La Pista Municipal d'Atletisme de Sant Celoni oberta de nou al públic després de les obres

Des d'aquesta setmana la remodeladaja és oberta al públic. En els darrers mesos s'han portat a terme obres de rehabilitació total del malmès sintètic de la instal·lació esportiva. En aquest sentit, s'ha millorat el drenatge de la recta, s'han fet nous sorrers de llargada i una nova gàbia i ubicació de llançaments i s'ha renovat tot el paviment sintètic alternant els colors verd fosc i gris fosc. També s'han fet millores en la canalització de l'aigua de pluja. A la recta hi ha la inscripció Sant Celoni.Les obres van començar el mes de juliol amb una durada de setze setmanes i un pressupost de 499.981,98 euros.L'horari per als clubs d'atletisme és de 17.30 a 20 h de dilluns a divendres. Per a la ciutadania en general, l'horari és de 15 a 17.30 i de 20 a 22 h.