Sant Celoni i Llinars del Vallès seran pioners en implementar el projecte pilot RVAEC de Creu Roja

Creu Roja Sant Celoni i Baix Montseny ha presentat el projecte RVAEC a l'Ajuntament de Llinars del Vallès Foto: Creu Roja

són dos dels pobles pioners en implementar el projecte pilot de la Creu Roja "" finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation. De fet, tan sols nou municipis de l’estat espanyol podran beneficiar-s'hi durant els dos anys que dura el projecte, "així que podem considerar que estem d’enhorabona", ha manifestat el president de Creu Roja i Baix Montseny,Des d'aquest projecte es preténper tal d'identificar situacions de vulnerabilitat de les persones grans, fer sensibilització als barris i promoure la cooperació dels diferents agents (entitats, comerços, xarxa de veïns i veïnes i ciutadania en general) per tal de disminuir el risc d'institucionalització de les persones grans. És a dir, l'objectiu és aconseguir que la gent gran pugui romandre al seu entorn (a casa seva, si és on volen seguir vivint) el màxim de temps possible i amb les millors condicions.Latambé serà un element clau ja que es contempla que algunes persones usuàries es beneficiïn d'aparells de teleassistència avançada i assistents de veu en l’última fase del projecte.Jordi Garcia ha expressat ala seva satisfacció per haver estat escollits per aquest projecte ja que "amb aquestes característiques". Com els dos municipis del Baix Montseny també se'n podran beneficiar a Navarra i Canàries. Ser pioners del RVAEC ha suposat, també, contractar dos tècnics 40 hores setmanals per dur a terme el projecte.Creu Roja de Sant Celoni i Baix Montseny ja ha fet la presentació als dos ajuntaments dels municipis implicats i també han valorat de manera positiva aquest nou impuls per promocionar l'autonomia personal en els entorns comunitaris.