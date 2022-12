El Centre Cultural Els Forns de Breda acull la conferència «Joan Fuster, mesura de totes les coses»

Aquest dijous 1 de desembre a partir de les 19.30h el Centre Cultural Els Forns acollirà la conferència Joan Fuster, mesura de totes les coses. a càrrec de Francesc Viadel, periodista i professor de la Universitat Ramon Llull. Aquesta conferència es celebra en el marc de l'any Joan Fuster, que aquest 2022 commemora el centenari del seu naixement. Aquesta conferència repassa la seva vida i obra.

Joan Fuster va ser l'assagista valencià més rellevant del segle XX. La seva obra com a assagista, dietarista, historiador, crític literari, activista cultural i poeta el situen entre un dels escriptors més importants del segle passat en llengua catalana. La seva tasca investigadora i editorial el va dur a endinar-se en diferents facetes i camps de coneixement, incloent-hi la lingüística, la història i la filosofia i el turisme. Va esdevenir un referent cívic i una figura clau en el debat sobre la identitat valenciana que es va donar en la segona meitat del segle XX. La seva obra més coneguda és Nosaltres, els valencians. No obstant, el títol de la conferència fa referència al seu assaig L’home, mesura de totes les coses.

Tot aquest treball va ser reconegut per diverses institucions. Va ser distingit, entre altres guardons, amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1975) i amb la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1983). A títol pòstum, el Consell de la Generalitat Valenciana va concedir-li l’Alta Distinció al Mèrit Cultural (1992). El 2017 s’inaugurà a Sueca, el seu poble natal i on va viure tota la seva vida, l'Espai Fuster, un centre de difusió de l’obra de l’escriptor situat a la casa on va viure, amb la finalitat de conservar, gestionar i difondre el seu llegat.