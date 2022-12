Salut desplega al Vallès Oriental la gestió de les baixes per ingrés des del mateix hospital

Aquest mes de novembre s'ha començat a implantar alla gestió de les(IT) per ingrés hospitalari des del mateix hospital, amb l'objectiu de treure aquests tràmits de l'atenció primària. Els tres hospitals de la comarca,, estan preparats informàticament per tramitar les IT i en els primers dies del desplegament ja n'han generat un total de 40.Amb aquest nou programa, les persones que ingressen a l'hospital, tant si entren per la via d'urgències com si entren per la via programada, poden tramitar la baixa laboral des del mateix hospital i la rebran automàticament a través de, així s'estalvia el desplaçament dels familiars al centre d'atenció primària per gestionar-la.La mesurai forma part del conjunt d'iniciatives del Departament de Salut destinades a desburocratitzar l'atenció primària. El canvi permet agilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a l'atenció primària per gestions d'aquest tipus, i millorar l'experiència del pacient i el seu entorn.La baixa per incapacitat temporal la genera el mateix hospital quan es fa l'ingrés, si el pacient ho requereix, a partir de la informació que es recull en aquell moment. Si al cap de 7 dies comptant des del primer dia que va faltar a la feina- el pacient encara continua ingressat, es genera un comunicat de confirmació de manera automàtica, que té una validesa de 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar immediatament des de La Meva Salut. Els comunicats de confirmació següents s'han de tramitar des de l'atenció primària.A Catalunya, la gestió de les IT des dels hospitals va començar a la Regió Sanitària Metropolitana Nord el febrer de 2022. La prova pilot es va realitzar amb una plataforma de gestió de baixes desenvolupada a l'Hospital Parc Taulí, com a hospital de referència de la zona, i amb la implicació de 19 equips d’atenció primària, l'Hospital, l'ICAM i el Servei Català de la Salut. El desplegament ha continuat aquesta tardor amb la incorporació progressiva de tots els centres hospitalaris de la Regió. En el conjunt de Catalunya es preveua l’atenció primària, segons el volum de població activa que genera un ingrés hospitalari.