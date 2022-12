Joan Ramon: «A Llinars del Vallès cal fer habitatges a preu assequible sinó volem que marxin els joves»

"Cal fersinó volem que marxin els joves". El, ha avançat que les polítiques en matèria d'habitatge són una prioritat pels socialistes. L'alcaldable llinarsenc afirma que la seva formació està treballant en un programa electoral que reculli les propostes dels ciutadans i respongui a les seves necessitats i a les del municipi.En aquest sentit, ja fa mesos que desenvolupen diferents iniciatives per escoltar tothom, com és el porta a porta, parades de l'agrupació local al carrer i un qüestionari als ciutadans. "L'objectiu és, volem estar al seu costat, saber quines són les seves necessitats i que troben a faltar al municipi, així com el que s'ha de millorar" ha explicat el candidat socialista que assegura que presentaran un projecte que sumi.Entre les necessitats Joan Ramon també considera important a creació de la figura deper millorar la seguretat, la construcció d’un nou pavelló municipal i la creació de la piscina descoberta.El candidat socialista va fer aquestes declaracions en el decurs d'un acte popular celebrat diumenge passat amb la participació de militants, simpatitzants i l'assistència del diputati el primer secretari del PSC al Vallès Oriental i Moianès,. Tots van destacar la importància que tenen les eleccions municipals per poder governar i desenvolupar polítiques socials tan importants en moments com l'actual.