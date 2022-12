L'Ajuntament d'Hostalric tindrà 4,9 milions d'euros de pressupost per al 2023

El Ple de l', ha aprovat aquesta setmana el nou. Els comptes per al pròxim curs ascendeixen fins als. Glòria Joaquim, regidora d'Hisenda, avança que el pressupost del 2023 "es veu condicionat per tres elements: l'com el gas, l'enllumenat, i l'electricitat; l'aplicació delspactats pel govern de l'Estat en relació a la inflació i la valorització dels sous; i l'".Nil Papiol, alcalde d’Hostalric, destaca que "el pressupost 2023 també començarà a incorporar els primers acords de la nova relació de llocs de treball pactada amb els sindicats. Amb tot, seguirem disposant d'una partida important per a poder executar aquelles actuacions de millora que requereix el municipi i per a garantir una prestació òptima de tots els serveis i recursos municipals als veïns i veïnes".També inclou un partida deen el capítol d'inversions que es destinaran a donar compliment a diferents actuacions de millora al municipi.Així, entre els projectes més destacats hi ha una partida de 20.000 euros per a la posada en funcionament a Hostalric d'un nouque tindrà com a objectiu divulgar i promocionar les diferents troballes arqueològiques dutes a terme al municipi, així com el vincle d'Hostalric amb la cultura iber i romana.A més, també cal destacar la important inversió de 120.000 euros que durà a terme l'equip de govern per a desplegar diferents tasques de millora i arranjament de la pista del