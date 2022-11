Breda aprova un pressupost de 4,4 milions d'euros per al 2023

Convenis amb el Consell Comarcal de la Selva

Junta de Seguretat Local

El ple de l'ha aprovat els comptes per a l'any vinent que ascendiran a un total de. El nou pressupost contempla inversions com el canvi de gespa del Camp d'Esports Municipal, la finalització de la urbanització del carrer Sant Hipòlit a la zona on es troba amb la Carretera d'Arbúcies, i altres inversions de caràcter educatiu, cultural, esportiu i en la resta d'equipaments municipals.Aquestes futures inversions, sumades a les ja pressupostades aquest 2022 i que es duran a terme properament –com l'asfaltat de carrers, la segona fase de rehabilitació del claustre de l'antic Monestir de Sant Salvador o la urbanització de la Zona Esportiva-, suposaran unad'aproximadament. Per a dur-ho a terme, en el Pressupost General 2023 es contempla una partida de 4destinada a la petició de. El punt es va aprovar amb elsi els. El regidor de lano va poder assistir a la sessió plenària per una qüestió de causa major.La sessió plenària ordinària també portava a aprovació diversos convenis amb el Consell Comarcal de la Selva. ës el cas per al suport de personalcompartit de l'Espai Jove que es contractarà a través del Consell Comarcal, ja que passarà a formar part del personal d'aquest ens. Punt aprovat amb el vot favorable d'ERC i l'abstenció de JXCAT i PSC.També l'aprovació del conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte. Punt aprovat per unanimitat. Relacionat amb el turisme, el ple de Breda va aprovar per unanimitat donar-se de baixa de l'associació "La Selva, comarca de l'aigua", també aprovat per unanimitat.D'altra banda en el plñe de dilluns es va aprovar elper a l'any 2023: No es contemplen canvis respecte a l’any 2022. El cost serà de 425.000 euros per la recollida porta a porta i de 76.000 euros per al tractament de residus. Punt aprovat amb els vots a favor del grup d'ERC, l'abstenció del grup de JXCAT i el vot contrari del grup del PSC.un cop el cos deestà plenament constituït és necessari dur a terme la constitució de la, òrgan on hi ha participació de l'Ajuntament de Breda, Mossos d'Esquadra, Policia Local de Breda i Govern de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de dissenyar el pla de seguretat local i aquelles polítiques de seguretat que s'han de dur a terme dins del terme municipal. Punt aprovat per unanimitat.