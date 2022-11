Rebrot Teatre de Sant Celoni prepara el musical «La Bella i la Bèstia»

Elfa un nou pas i el proper mes d'abril té la intenció de posar en escena l'obra musical "" al Teatre Ateneu de Sant Celoni. Per portar a terme el projecte es compta amb la col·laboració de l', també de Sant Celoni. L'obra té la direcció artística d', la musical de, coreogràfica d'Esther Cortés i tècnica deEs tracta d'un, conegut principalment per la versió de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont que recorda el valor de l'empatia, l'esperança, la humilitat i les segones oportunitats i que ens ensenya que l'autèntica bellesa es troba a l'interior. L'obra, amb un guió actualitzat i una composició musical preciosa, gira al voltant d'un príncep maleït a causa de la seva supèrbia. Una noia que somia en conèixer un món millor. I una rosa encantada que, pètal a pètal, marca un compte enrere.Al mig del bosc, els habitants d'un antic castell es consumeixen a causa dels efectes d'un. Quan la jove Bella apareix buscant el seu pare, els servents del castell faran mans i mànigues per fer-li veure que, sota l'aparença ferotge de la Bèstia, s'hi amaga la bellesa d'un home bo. Amb ells, Bella descobrirà que la saviesa i les certeses no van de la mà, i Bèstia aprendrà que només l'amor és capaç de vèncer l'orgull.L'tindrà lloc el proper mes d'abril i constarà de sis funcions repartides en dos caps de setmana, els dies 15, 16, 22 i 23 d’abril. La venda d'entrades ja és possible al web del grup teatral www.rebrotteatre.cat i també venda presencial a la Plaça de l'Església de Sant Celoni el dissabte 3 i el diumenge 4 de desembre.En els darrers anys Rebrot Teatre ja ha portat als escenaris tota mena d'obres, des de clàssics com, de W. Shakespeare, fins a musicals com, tot passant per comèdies contemporànies com