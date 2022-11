Les estudiants arbucienques Anna Ferrer i Queralt Zamora, Premis de Recerca Jove 2021

Les arbucienqueshan estat reconegudes amb el guardó, en un acte que va comptar amb la presència del conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, i el conseller d'Educació, Josep González-Cambray.Anna Ferrer va rebre el premi Luciana Calvo pel treball de recerca. Un guardó que reconeix als dos millors treballs de recerca que aportin reflexió, anàlisi i propostes sobre temes relacionats a algun dels tres àmbits temàtics de la Revista de Llengua i Dret, publicada per l'EAPC atorgat conjuntament amb l'EAPC. I, Queralt Zamora va ser guardonada amb els PRJ d'investigació científica amb el treball de recerca. A més a més, l', centre del qual procedeixen les dues arbucienques, també va ser premiat.En l'edició d’enguany, es van distingir un total de 86 estudiants de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà o superior per la realització de 77 treballs d’investigació científica. Els PRJ, creats el 1981, tenen com a, de forma individual o en grup, durant més d'un any per estudiants de tot Catalunya que fan recerca d'excel·lència, demostrant un esperit científic.Alhora també reconeixen l’esforç en el foment de la recerca del centres on estudien. Els guardons són atorgats pel, a través del Departament de Recerca i Universitats i l’'gència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), i estan dotats amb 850 euros, en el cas dels alumnes, i amb 2.500 euros, destinats a l'adquisició de llibres i publicacions per a la biblioteca o equipament cientificodocent, pel que fa als centres guardonats.