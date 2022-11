Mercats de Nadal 2022 a Sant Celoni: dies i activitats

Fira de Nadal de Sant Celoni amb moltes activitats programades Foto: Jordi Purtí/ arxiu

Amb l'entrada al mes de desembre,es vesteix de gala per lluir el Nadal. La capital de la comarca natural delha preparat unaque recupera el pols prepandèmic amb més d'unde productes de proximitat, tallers nadalencs, encesa de llums, inflables i xarangues que es podran trobar des del carrer Major de Dalt fins a la plaça del Bestiar els dies, amb la participació de Comerç Viu, Comerç Sant Celoni, ajuntament de Sant Celoni i Diputació de Barcelona.Un dels moments esperats i participats és l'que es faraà el dissabte 3 de desembre a la plaça de la Vila, a les sis de la tarda, precedit d'una cercavila musical amb la xaranga, des de la plaça 1 d'octubre fins la plaça de la Vila. Un dissabte que també tindrà una matinalamb grups de l'Escola municipal de música i teatre de Sant Celoni. Espectacle itinerant.arriba a Sant Celoni el diumenge 3 de desembre per presentar el seu espectacle, en el qual hiu tindran protagonisme personatges nadalencs que s'han escapat de Els Pastorets i visiten la Fira a les 12 del migdia.Aquest grup artístic passarà hores a Sant Celoni ja que tornarà a ser el conductor de l'espectacle preparat per a dos quarts de sis de la tarda, mentre els assistents a la Fira esperen el tast de l'escudella de Nadal que es podrà fer a la plaça 1 d'octubre.Pintacares, tasses personalitzades, xapes de Nadal, creació d'un braçalet, test de feltre, taller de dibuix, jocs de taula, El Rey de los dados, sessió de ioga, creació de saquets nadalencs amb biomassa o ornamentació nadalenca amb la tècnica de decoupage són algunes de les moltesper aquest primer cap de setmana de desembre a las Fira de Nadal de Sant Celoni.