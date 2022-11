L'escriptor Jesús Pacheco guanya el Premi Carles Borromeu d'Andorra amb el recull de narracions «Més formigues que paradís»

L'escriptor de Sant Celoniha guanyat el Premi Carles Borromeu d’Andorra amb el recull de trenta narracions que porta per títol. D'aquesta obra, el jurat n'ha destacat la gran originalitat temàtica i el joc d'estils, la fina ironia i els finals sorprenents i punyents. En paraules de l'autor, els seus personatges són com petites formigues que viuen alienes al paradís i que són vigilades per altres formigues. El Premi Carles Borromeu està dotat per MoraBanc amb 4.500 euros i l'edició del llibre a càrrec de Pagès Editors, de Lleida, que publicarà el llibre a la primavera de 2023.Laés el conjunt de premis més important d'Andorra, només en català. També hi ha els premis de novel·la, novel·la curta, assaig, poesia, periodisme, teatre i investigació històrica. El veredicte del Premis es va celebrar a Sant Julià de Lòria i hi va assistir la plana major del Govern d'Andorra i la representació dels coprínceps de França i el Bisbe de la Seu d'Urgell.Jesús Pacheco Julià va néixer a. És llicenciat en Filologia Castellana (1988) i Filologia Catalana (1989). És un constructor especialitzat en restauració i reformes. Ha guanyat nombrosos premis literaris i ha publicat els llibres de contes(1996) i(1998), el llibre de micro-relats(2001) i el llibre de poesia(2016). Entre el gener i el desembre de 2012 va publicar l'ingent bloc culturalDurant molts anys, va ser conductor de tertúlies literàries i cinèfiles per a diverses entitats i associacions de Sant Celoni, Granollers i Canovelles. El 2020 va sortir al mercat la seva premiada novel·la-puzle