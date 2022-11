Xavier Clopés nou president del Cercle Econòmic i Social Baix Montseny

Joaquim Deulofeu deixa la presidència del Cercle despés de quinze anys al capdavant de l'entitat Foto: Cedida Cercle Econòmic i Social

Nova etapa

Martí Boada memnbre d'honor del Cercle Econòmic i Social Baix Montseny Foto: Cedida Cercle Econòmic i Social

Martí Boada membre d'honor del Cercle

L'Assemblea delha escollit per unanimitat acom a, en substitució de, que deixa el càrrec després de quinze anys al capdavant de l’entitat. Joaquim Deulofeu fou membre fundador del Cercle conjuntament amb Miquel Amat, Carme Camps, Martí Boada, Esteve Trunas, Albert Angel i Josep Rodriguez. Xavier Clopés és un jove emprenedor celoní, persona molt inquieta i CEO a El Bocamoll, a Construccions Clopés i soci de Baluard Vi del Montseny.A més del relleu a la presidència, també s’ha constituït una, que a partir d'ara estarà formada per Pilar Rocha (sotspresidenta), Erika Ojeda (secretària), Joel Torras (tresorer) i Martí Boada, Roger Parcerisas, Glòria Correa i Jordi Pujol com a vocals. Els membres de la candidatura guanyadora acceptaran els seus càrrecs pel següent període de quatre anys.Des de la constitució del Cercle al 2007, han estat anys amb, amb projectes que han assolit el seu objectiu: fer créixer i enriquir la Formació Professional, l'embrió del Fons Marti Boada, l'Arbreda del Pertegàs, projectes de promoció econòmica, Fòrum Baix Montseny amb quatre entitats empresarials i Ajuntament de Sant Celoni (2011), Premis Sant Celoni Emprenedoria i empresa (2012), Networking associació d'emprenedors, col·laboració en el patrocini i edició del llibre “El parc natural del Montseny”, de Marti Boada i Teresa Romanillos.S’han celebratamb la temàtica sobre bosc, economia, bioeconomia, empresa, comerç, cultura, educació, formació professional, història de Catalunya, temes socials i de política. Així mateix s'han organitzat sortides lúdiques a l'entorn del Baix Montseny (Hostalric, Vall d’Olzinelles, Sot de Bocs, El Forns de Breda i Museu Aragay, Tagament, El Roquer d’Arbúcies, Museu Cusí de Farmàcia, Vinyes del Montseny...)Un dels projectes més importants ha estat l'organització de laamb el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni, ICTA-UAB, l'Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor i altres entitats, que aquest any ha celebrat la seva vuitena edició, on s’han lliurat vuit Premis Bosquerols/es de l’any a: Lluis Ibern, Xavier Alfaras, Esteve Monrabà, Josep M.Cassi, Jaume Mateu - Tortell Poltrona, Carme Rosell, Pere Jaume Borrell – Perejaume, Enriqueta Amadó i Salvador Renau. Aquest premi reconeix la tasca i vinculació de les persones amb el territori, l’entorn natural i els seus valors des de l’activitat professional, científica i social.En el seu discurs, Joaquim Deulofeu també va fer un especial agraïment a la Maria Àngels Serés, que durant gairebé catorze anys ha estat portant la secretaria tècnica del Cercle; en segon lloc, als membres fundadors anomenats anteriorment; en tercer lloc a tots els que han format part de les diferents juntes directives i finalment i no menys important, a tots els socis i sòcies i els nombrosos, que "han fet i segueixen fent possible aquest gran projecte econòmic i social del Baix Montseny que és el Cercle”.En aquesta nova etapa, la Junta encapçalada per Xavier Clopés, continuarà posant en valor l’esperit inquiet, tant cultural com econòmic i social, tot fomentant el coneixement de l’entorn. El relleu a la nova Junta té l’objectiu de seguir fent créixer el Cercle.En acabar l'últim sopar tertúlia de l'any, Joaquim Deulofeu va fer entrega del primer reconeixement com a, per la seva gran dedicació a l'entitat des dels seus inicis. El va reconèixer com un membre especialment actiu, aportant no solament coneixement en la seva matèria, sinó també impulsant i donant pas a altres personalitats. Les seves aportacions han estat sempre de gran nivell i contingut, "fet que ha ajudat a que tots i totes millorem l'estima i coneixement de la natura i del nostre entorn."llicenciada en periodisme i doctora en filosofia, va ser la ponent del sopar tertúlia, i en acabar la seva ponència "Escoltar i pensar en el temps de la pressa”, li va fer entrega d'una peça de gres creada per l'artista celonina Glòria Auleda.