Una forta calamarsada a Llinars del Vallès complica la circulació a l'AP-7

Alhi havia alerta per pluges intenses i, per moments, la predicció s'ha encertat. Una fortaha caigut aquesta tarda a diversos municipis del Vallès Oriental. A Llinars del Vallès el terra ha quedat completament blanc per la pedra. La calamarsada ha provocat problemes en la circulació a l', on s'han arribat a registrar més de cinc quilòmetres de retencions entre Llinars del Vallès iEls conductors que circulaven per l'AP-7 s'han vist sorpresos per la precipitació, equivalent a uns, que ha tenyit tot el paisatge de blanc. La pedra ha caigut amb intensitat i, per moments, la visibilitat ha quedat bastant reduïda.També s'ha vist afectada la circulació a altres punts del Vallèsa Oriental entre Parets del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda per un accident. A més de l'AP-7, i la C-59, entre la Llagosta i Santa Perpètua.