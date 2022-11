L'Ajuntament de Sant Celoni avançarà els diners a Educació per construir l'edifici de l'ESO de l'IE Pallerola

El ple de l'Ajuntament de Sant Celoni celebrat aquest dijous 24 de novembre ha aprovat unarelacionada amb la construcció del nou edifici de l'ESO de l'. D'aquesta manera,acorden que l'Ajuntament sol·liciti formalment un requeriment previ a la Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació, per la planificació i priorització en l'execució de la construcció l'edifici de l'ESO. Que aquest requeriment se sol·liciti en el termini màxim d'un mes, a partir de l'aprovació de la moció.El segon punt diu que l'Ajuntament de Sant Celoni és plenament conscient que la construcció d’aquest edifici recau sobre la Generalitat de Catalunya, però davant de la necessitat imperiosa de l'Institut Escola Pallerola i per la dignitat de tots els alumnes i docents afectats, "creiem que és urgentdel nou edifici sense més demora en el temps".Per tal d'agilitzar aquest procediment de planificació i execució de l'obra del nou edifici de l'ESO, l'del procediment esmentat, amb ela l’ajuntament de Sant Celoni.La nova moció ha vingut motivada per la situació dels terminis de construcció del nou edifici i que tal com es va avançar en una reunió del passat 20 d'octubre "sembla impossible tenir-lo enllestit abans de cinc anys ". Una demora que des de l'AFA de l'IE Pallerola es considera que "no sols vulnera el dret a l'educació com bé ha recordat el síndic de greuges, sinó que incompleix rotundament els compromisos inicials del Departament d'Educació, que havia previst la finalització de l'obra el curs 22-23".El retard també ha suposat que els alumnes de l'ESO facin classe a l'espai destinat al menjador; els alumnes de P-3 menjant i fent la migdiada a l'aula; la desaparició de la biblioteca, auditori i sala polivalent on fer formacions o reunions per adaptar espais.L'AFA també manifesta que tot i la col·locació recent del nou mòdul, amb tres aules noves, no se soluciona la falta d'espais que s’han anat perdent durant els anys anteriors.