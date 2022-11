Tot a punt per l'inici de la Robotseny i Montquímic 2023

Representants delshan donat el tret de sortida aquesta setmana als projectes. L'equip impulsor i el Centre de Recursos Pedagògics ha presentat les bases de participació de la competició de robots i de la fira científica, que es farà a la Rectoria Vella el 3 de juny de 2023.La Robotseny i Montquímic 20223 tindrà com a centre d'interès com l'edició anterior l'espai, i compta amb la col·laboració especial de l'Oficina Europea de Recursos per l'Educació Espacial (ESERO) per a Espanya, de l'Agència Espacial Europea (ESA).En aquest sentit, la: llançament de coet, refugi marcià i recollida de roques marcianes, robot de recollida de roques marcianes i tronada a la Terra, estació espacial internacional , ferralla espacial, colonitzar la lluna, sistema solar i el viatge de la voyager. Per la seva banda, la fira científica es basarà en situacions d’aprenentatge de la química en l’espai, (radiacions solars, aigua, conservació dels aliments o totes aquelles situacions d’aprenentatge que el professorat pugui desenvolupar relacionat amb la química i l’espai).La Robotseny i Montquímic buscades de metodologies experimentals i potenciar les vocacions tecnològiques i científiques cap al batxillerat científic i els cicles formatius de la família de la Química. A més, cerca generar mecanismes de col·laboració entre les escoles i les empreses de la zona del Baix Montseny. En aquesta edició es preveu comptar amb la col·laboració deA partir d'ara més de 1.500 alumnes dels centres educatius d’Arbúcies, Breda, Campins, Cànoves, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Riells i Viabrea, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera i Vallgorguina treballaran les situacions d'aprenentatge de robots i de la fira científica a l'aula dins horari lectiu.Segons la regidora d’Educació, Esports i la Batllòria"projectes com Robotseny i Montquímic han ajudat a augmentar considerablement la matrícula a l’Institut Baix Montseny en batxillerat científic- tecnològic i per tant, han de servir com a base del planter dels futurs perfils professionals científics i tecnològics del país.”