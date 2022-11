El tancament d'Eastman de la Batllòria afectarà 86 persones

" i "", són els missatges que es poden llegir en una de les pancartes que els treballadors de l'empresadehan penjat a l'entrada de la fàbrica (antiga Inacsa), després de conèixer que la propietat ha decidit tancar d'una manera definitiva l'empresa. "Ens ha agafat per sorpresa ja que feia mesos, des de finals de juny, que estàvem en un ERTO que s'havia de renovar el desembre i ara ens han comunicat que es tracta d'un ERO i afecta a tot el personal de l'empresa, 86 persones", ha manifestatpresident del comitè d'empresa.Les raons al·legades per la companyia desón de caire, de. La decisió de l'ERO l'empresa el justifica per les pèrdues i la baixa producció dels darrers dos o tres anys "impossibles d'assumir". Barquero ha manifestat que l'empresa va invertir en maquinària nova per intentar millorar la situació "però mai s'ha posat en funcionament".Eastman Chemical Company es dedica a lai està instal·lada a La Batllòria des de l'1 de juliol de 2019 quan va comprar els actius de l'antiga Inacsa té la intenció de traslladar la producció de la Batllòria a una altra empresa del grup, segons han informat els treballadors.Les pròximes reunions entre l'empresa i els treballadors estant agendades per al dimarts 29 de novembre i el 5 de desembre.El passat mes d'abril els treballadors ja es van manifestar per expressar el seu desacord pel que ells consideraven unque es va signar l'any 2020.