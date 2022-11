L'empresa de carrosseries Nogebus d'Arbúcies presenta concurs de creditors

A finals de l'any passat, el Departament d'Empresa va donar un préstec d'1,3 milions d'euros a aquesta empresa de carrosseries de la Selva. Aquesta línia de finançament havia de servir per aturar el cop que havia generat la pandèmia i fabricar un model de vehicles més sostenibles. L'empresa els havia presentat un pla d'innovació detallat amb unes perspectives de normalitat en el mercat. La companyia ha assegurat que en els últims mesos també s'ha vist afectada per la crisi de subministraments i l'increment dels costos energètics, i això ha fet inviable el pla d'innovació presentat al Govern. A més, aquestes dues crisis han provocat que la recuperació del mercat fos inferior a la prevista, ja que si no tenien els subministraments necessaris, no podien entregar les comandes dins del termini establert. En el comunicat enviat per Nogebus asseguren que la companyia treballa per revertir la insolvència i no descarta firmar un conveni amb els creditors.

La factoria fabrica tot tipus de carrosseria i compta amb 30 persones en plantilla. Segons indica l'empresa en un comunicat, Nogebus havia arribat a facturar gairebé 16 milions d'euros. La crisi econòmica generada per la Covid-19 va generar una davallada en el mercat turístic i en la mobilitat, en general. Això va comportar una caiguda dràstica de la producció, després que les empreses de transport de viatgers optessin per no renovar les seves flotes. Això hauria provocat un excessiu endeutament per part de l'empresa per finançar les pèrdues de facturació.