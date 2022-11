La Fira del Bosc i la Pagesia de Vallgorguina, un homenatge a les persones treballadores de la terra

Exibició d'un aizkolari

El Museu del Bosc i la Pagesia

Qui tingui ganes de descobrir la vida i l'entorn de la Catalunya rural obligatòriament ha de guardar-se el cap de setmana dels dies 26 i 27 de novembre d'aquest any, perquè a Vallgorguina se celebra una nova edició de la Fira del Bosc i la Pagesia. Sense cap mena de dubte és l'esdeveniment més important de l'any que se celebra, en un poble que no arriba als tres mil habitants però que el cap de setmana de fira els visitants poden arribar a multiplicar per cinc la població i els carrers es converteixen en un traginar de gent amunt i avall. Per això aquest any 2022 hi haurà més d'un centenar de parades d'artesans, productors gastronòmics i s'han programat activitats i jocs per a tota la família.Com es ve fent els darrers anys l'aposta d'èxit segueix sent el centre neuràlgic del municipi, sobretot la Carretera Nova que durant dos dies es converteix en un immens aparador que apropa al visitant al món del bosc, la natura i la pagesia promovent el respecte envers aquest i valorant la importància que té.La finalitat és donar a conèixer Vallgorguina arreu de Catalunya i alhora fer un homenatge a totes aquelles persones que, antigament perquè ara ja no hi queda pràcticament ningú, treballaven al camp o al bosc.També s'hi podran trobar diferents productors gastronòmics de la zona: embotits, formatges, mel i altres artesans i demostracions d'oficis tradicionals, alguns dels quals ja han desaparegut. A Vallgorguina hi haurà llenyataires, forners, destil·ladors d'herbes, escultures de fusta, ferrer, terrissaire, torn de fusta, treballs amb llana merino, tot en un ambient de festa. I no es pot marxar de la Fira del Bosc i la Pagesia sense haver tastat l'escudella que any rere any preparen des del Caliu.L'obertura de la Fira es farà el dissabte 23 de novembre a les 11 del matí i durant tot el dia tindrà lloc un seguit d'activitats com una demostració de figures tallades amb moto serra i l'exhibició '’un aizkolari tallant amb destral. Aquest any, però, els visitants podran veure un concurs de moto serra disputant tres de les cinc proves que es fan en un campionat mundial: canvi de cadena, desbrancat i abatiment.L'Ajuntament de Vallgorguina uns anys enrere va comprar l'antiga casa de Can Mainou i després la va remodelar per acollir-hi el Museu del Bosc i de la Pagesia, tothom qui s'hi apropi podrà gaudir dels tres espais de l'equipament on s’explica la història i s'hi poden veure les eines i explicacions de la pagesia.