Geganters de Sant Celoni obre una campanya per pagar l'avaria de l'autocaravana de l'Onada d'agraïments

Laha començat una campanya a través de la plataforma Totsuma , amb l'objectiu de recaptar els 3.000 euros per pagar la factura de laque el gegantó Mau va fer servir més d'una cinquantena d'hospitals i centres sanitaris portant un missatge d'agraïment i esperança al personal sanitari en temps de Covid amb el projecte. Un projecte que va recórrer 2.000 quilòmetres per les regions sanitàries de les quatre demarcacions catalanes entre els dies 17 de setembre i 7 d'octubre.Com es recordarà abastament, el, a cada hospital es va recollir un desig de millora destinat al Departament de Salut que es va lliurar el dia 7 d'octubre a l'anterior conseller de Salut, Josep Maria Argimon El projecte anava sobre rodes i complint amb la planificació prevista. Malauradament, quan es va arribar a Tortosa l' autocaravana va patir una avaria greu , cosa que va obligar deixar-la en un taller durant quinze dies i haver-ne de llogar una altra per poder continuar amb el viatge previst.Ara, l'objectiu d'aquest micromecenatge és recollir, en elssegüents, fons per les despeses de la reparació de l'autocaravana.