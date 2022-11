Riells i Viabrea viu una exitosa 2a edició de la Fira de Nadal

Aquest cap de setmana s'ha celebrat la, una activitat organitzada per l'Ajuntament i que l'alcaldeconsidera que "s'ha fet un pas de gegant per ser una fira de referència al voltant". La fira d'enguany ha comptat amb la pista de gel, el mercat d'artesania amb propostes nadalenques, tallers, concerts, treballs manuals o el minigolf.El tret de sortida va ser divendres amb la xocolatada a càrrec de l’AMPA de l’Escola el Bruc.A la tarda de la fira es va anar a buscar el Tió al bosc acompanyats dels més petits amb Els Batecs del Montseny, l'encesa de llums acompanyada d'unai un concert nadalenc a càrrec de l'Escola de Música Güell.La jornada de dissabte destaca pels tallers de correfocs a càrrec de lala confecció d'arbres de Nadal de xocolata, la. La programació va seguir amb un correfoc infantil i ball de bèsties de foc a càrrec de La Colla de Diables Les Vírboles acompanyats dei laque van deixar bocabadats a tots els presents amb la proposta pirotècnica que havien preparat. El grup musicalva ser l’encarregat de posar el punt final a la nit de dissabte, un duet format per, que va interpretar cançons folks amb tocs nadalencs.La jornada de diumenge va tenir un espai pels joves amb rocòdrom i tirolina, els petits i petites també varen gaudir d’un taller de confecció de tions. El grup musical Àlex Dúo, i elsa una causa benèfica de diferents restaurants de la zona repartits pel Club Riells, varen finalitzar la jornada matinal de diumenge. A la tarda es va celebrar un taller conta contes, l’actuació de l’Esbart Jove de Gualba i el concert de Northen Chellos al Casal del Poble. La 2a edició de la Fira de Nadal de Riells i Viabrea va tancar amb un castell de focs artificials a càrrec de la Colla de Diables Les Vírboles.