Educació integrarà a la xarxa pública l'escola Sant Josep de Sant Hilari Sacalm a partir del curs que ve

Pel que fa a la retirada del concert econòmic de 3r d'ESO, Cambray ha dit que no poden fer una altra cosa perquè el centre no té el mínim d'alumnes i el portaveu de l'Associació de Pares de Família de Sant Hilari Sacalm, David Ruiz, ha explicat que han acordat amb el Departament estudiar fórmules per acabar el curs malgrat la delicada situació econòmica que travessen. Ruiz també ha celebrat la notícia i ha dit que, després d'anys de reclamacions, la reivindicació ha arribat a "bon port". "Hem trobat una solució no només per a l'escola sinó també pel nostre poble", ha insistit. Crítiques de la Fundació Escola Cristiana

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya critica la retirada del concert econòmic a l'escola de Sant Josep i diu que la mesura ha fet "desaparèixer" una altra iniciativa social amb una llarga trajectòria educativa. "La revisió de les unitats concertades un cop iniciat el curs, pot suposar l'acomiadament dels tutors d'aquell curs i d'altre professorat de l'etapa afectada i un perjudici per a l'alumnat, especialment els de P3 que ja havia fet el període d'adaptació", afirmen en un comunicat. Per això, afegeixen, els centres demanen al Departament "mesures" per tal que això no afecti l'alumnat ni les seves famílies. Des de la FECC "lamentem que les administracions mantinguin aquest ofegament econòmic dels centres educatius, destruint així iniciativa social".

L's'integrarà a la xarxa pública a partir del curs que ve. Comptarà amb unes 300 places des dels 3 fins als 16 anys sota la figura d'. El, ho ha anunciat en una visita al centre on ha explicat que no ha estat "fàcil" però que hi havia voluntat.El col·legi es converteix així en ela integrar-se a la pública. Pocs dies després que el centre, gestionat per l'Associació de Pares de Família de Sant Hilari, anunciés que se'ls retirava el concert econòmic de 3r d'ESO i que la seva continuïtat perillava, el conseller d'Educació s'hi ha reunit per anunciar que a partir del curs que ve passarà a ser públic.